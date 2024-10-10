Число людей с психическими расстройствами выросло после пандемии

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2019 году психическими заболеваниями страдало около 970 млн человек в мире. Наибольшее количество диагнозов связано с тревожными и депрессивными расстройствами. В России число людей с различными психическими заболеваниями выросло после пандемии и на данный момент составляет порядка 4 млн.

Многие путают психические расстройства с простым стрессом. Как отличить эти два явления, рассказал эксперт.

— Стресс, как правило, временный. Человек нервничает, у него даже могут быть нервные срывы. Стресс — это нормальная реакция на трудные обстоятельства. Но когда этот он затягивается и перерастает в хронический, то это уже может вызвать обострение и перерасти в патологию, — объяснила Atas.info новосибирский психолог Софья Головко.

Специалист отметила, что признаком того, что ситуация выходит за рамки стресса, может стать стабильность симптомов, таких как постоянная тревога, недоверие к окружающим или бредовые идеи.

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