Коллекцию купюр продают за 10 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске на сайте «Авито» выставили на продажу коллекционный альбом с деньгами времен правления Николая II и СССР.

В описании говорится, что коллекцию начали собирать в 90-е годы.

Сейчас в ней представлены банкноты России, Польши, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Литвы, а также монеты ОАЭ. Банкноты выпущены в период с 1909 по 1982 год.

Владелец оценил состояние коллекции как нормальное. Стоимость альбома составляет 10 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что более 190 советских календариков продают в Новосибирске.