Коллекцию купюр продают за 10 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирске на сайте «Авито» выставили на продажу коллекционный альбом с деньгами времен правления Николая II и СССР.
В описании говорится, что коллекцию начали собирать в 90-е годы.
Сейчас в ней представлены банкноты России, Польши, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Литвы, а также монеты ОАЭ. Банкноты выпущены в период с 1909 по 1982 год.
Владелец оценил состояние коллекции как нормальное. Стоимость альбома составляет 10 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что более 190 советских календариков продают в Новосибирске.
Источник фото: Авито / автор — Анастасия
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