Насмерть сбивший студента на «пешеходке» водитель ответит в суде Новосибирска

В суд передали уголовное дело о ночном ДТП, унесшем жизнь 21-летнего студента. Авария произошла в ночь на 12 сентября 2023 года в Ленинском районе Новосибирска.

По версии следователей, 21-летний сибиряк за рулем Kia Rio мчался по улице Блюхера. В пути следования он увидел парня, пересекающего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, но не сбросил скорость и на полном ходу сбил его.

Пешеход получил многочисленные травмы и, не смотря на усилия медиков, скончался в больнице.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

— Следователями завершено расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия в областном центре, в котором погиб студент, — пояснила старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Дело передано в суд для рассмотрения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Первомайском районе Новосибирска 17-летний футболист в новогоднюю ночь сбил студента.