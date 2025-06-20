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Пять «концессионных» школ снова выставлены на торги в Новосибирске

  • 20/06/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Пять «концессионных» школ снова выставлены на торги в Новосибирске
Остался самый сложный объект — на улице Виктора Шевелева

Еще две «концессионные» школы в Новосибирске выставлены на повторные торги. Они также подешевели, по сравнению с первым предложением, заявленным в мае.

За строительство школы на 1100 мест по улице Николая Сотникова в Кировском районе заказчик теперь готов заплатить 1,87 млрд рублей. Это на 300 млн меньше, чем на первом аукционе.

За школу на 1100 мест по улице Спортивная в Ленинском районе — 1,79 млрд, также на 300 млн меньше.

Итоги торгов планируется подвести в начале июля. Ввод объектов в эксплуатацию — не позднее 20 декабря 2026 года.

Напомним, ранее торги были объявлены по строительству школ на улицах Большая, Пролетарская, Снежиной. Совокупная экономия по пяти объектам еще до старта тендера составляет 1,3 млрд рублей. При объявлении первых торгов область планировала заплатить за строительство шести школ почти 12 млрд рублей.

На сегодняшний день не объявлены торги только по одной школе — по ул. Виктора Шевелева, на 1100 мест. Источники Infopro54 на строительном рынке считают этот объект наиболее сложным. В частности, по словам собеседников редакции, интерес к достройке школы на Шевелева проявляла одна из строительных компаний, которая была готова сдать объект в эксплуатацию к сентябрю 2026 года. Однако потом ее планы изменились.

— По этой школе сложный участок. Здесь изначально нужно было подсыпать грунт, хотя бы до уровня расположенного рядом детского сада, то есть полтора-два метра. Сейчас установили сваи, но под ними вода и прокладывать там инженерную инфраструктуру невозможно. Кроме того, на участке бьют родники. Сейчас вода стекает в образовавшееся на участке озерцо, а уходить ей некуда, так как дренажная труба отвода забилась, — пояснял собеседник редакции.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями.  Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

По итогам первого тендера, объявленного в мае, строительство всех шести школ тянуло на 12 млрд рублей. Выбрать подрядчика планировалось 6 июня. Однако 4 июня все шесть торгов были отменены.  Причины этого решение не уточнялись. Ранее планировалось заключить новые договоры на строительство всех школ до 14 июня. Новым сроком сдачи объектов также назывался четвертый квартал 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что все концессионные школы в Новосибирске планируют снести

Фото пресс-службы Министерства образования Новосибирской области (архив).

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Рубрики : Власть Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска концессия


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