Страховщики придумали, как сократить срок ремонта автомобилей в России

Длительный ремонт при страховом случае по ОСАГО остается серьезной проблемой для всех участников рынка: страховых компаний, автосервисов и автовладельцев. Из-за экономических санкций сроки поставок запчастей увеличились, и автосервисы не успевают выполнять обязательства перед страховыми компаниями. В результате они вынуждены отказывать в ремонте автомобилей по ОСАГО, чтобы избежать штрафов.

Согласно российскому законодательству, ремонт поврежденного автомобиля должен быть выполнен максимум за 30 рабочих дней с того момента, как машина попала в автосервис или к страховщику.

Исследование Финансового университета при Правительстве РФ показало, что только 7% станций техобслуживания (СТО) в России могут отремонтировать автомобиль в законные 30 дней. Страховщики оценивают средний срок ремонта по ОСАГО в полтора месяца до полугода. Ускорить процесс можно, используя бывшие в употреблении или аналогичные запчасти. 43% СТО считают, что это вполне реально. Эксперты утверждают, что на данный момент использование б/у деталей – это лучший способ решить проблему, но нужно учитывать некоторые особенности.

— В условиях дефицита запчастей на рынке наиболее очевидное решение – допустимость применения бывших в употреблении запчастей. Б/у запчасти зачастую имеют надлежащее качество и, соответственно, пригодны для дальнейшей эксплуатации, не влияют на безопасность и эксплуатационные характеристики транспортного средства, — прокомментировал Юрий Дзюба, ситуацию заместитель директора Департамента выплат по имуществу, начальник Управления выплат по ОСАГО в «РЕСО-Гарантия».

Однако для того, чтобы использование бывших в употреблении деталей в ремонте по ОСАГО стало общепринятой практикой, необходимо усовершенствовать законодательство в этой области. Это позволит гарантировать безопасность водителей.

— Такая возможность должна найти своё отражение в законодательной базе, где должны быть установлены каталожные группы деталей, подлежащих применению при ремонте с использованием б/у компонентов, деталей и узлов. Сегодня использование б/у запчастей в ремонте по ОСАГО возможно, только если собственник выразил своё согласие, т.е. не страховая компания устанавливает правила возмещения с использованием б/у деталей, а собственник, — подчеркнул Андрей Шикерявый, операционный директор урегулирования убытков компании «Зетта Страхование».

Между тем, как отмечает «ОСАГО: общественная экспертиза», сами автовладельцы готовы снижать требования к запчастям и выбирать для ремонта восстановленные детали и запчасти б\у, если сроки ожидания оригинальных запчастей затягиваются. Как показывают результаты социологического исследования Финансового университета при правительстве РФ, 74,4% россиян готовы перейти на более низкую категорию запчастей (с оригинальных на аналоги, а с аналогов на б/у), если это поможет ускорить ремонт. В первую очередь, речь идет о фарах, стеклах и кузовных деталях.

Ранее редакция сообщала о том, что в России введут новый принцип возмещения по ОСАГО. Автовладельцы смогут получить выплату без учета износа авто.