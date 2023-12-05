«Тут как в морге»: маленькие пациенты замерзли в детском отделении Тогучинской больницы

Недовольные пациенты Тогучинской районной больницы Новосибирской области пожаловались на жуткие условия в палатах. Сообщение от жительницы города опубликовано в паблике «Инцидент Новосибирск».
― В палатах полная антисанитария, стены покрыты плесенью, а с окон дует. Ребёнок постоянно жалуется на холод, ― отметила пациентка.
Меры хоть и предпринимаются, но они не эффективны, по словам больных.
― Персонал попытался заткнуть тряпками окна, ― приводит пример женщина.
Сибирячка уже оставляла жалобы администрации медицинского учреждения, но реакции не последовало.
― Тут как в морге. Мы не понимаем, кому жаловаться, чтобы приняли меры. Наши дети и так болеют, а атмосфера никак не способствует выздоровлению, ― говорит еще одна пациентка по имени Светлана.
За комментарием Infopro54 обратилось к главному врачу Тогучинской центральной районной больницы.
― Ничего не могу сказать, ― коротко пояснила свою позицию руководитель Елена Рябчикова.
Ранее редакция сообщала о том, что больницу с червями и тараканами проверит прокуратура Новосибирска.
Фото: 2ГИС
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