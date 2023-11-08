Всероссийский Дед Мороз приедет на поезде в Новосибирск в начале декабря

Уже совсем скоро, 11 ноября, начнется великое путешествие Деда Мороза на поезде по России. Точка отправления Великий Устюг. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В Новосибирск дедушка приедет 2 декабря, в прошлом году сказочный персонаж посетил город 24 ноября. Всего планируется посетить 80 городов России.

В столице Сибири он остановится на несколько часов с 11:20 до 16:50. В это время желающие могут осмотреть вагон и встретиться с волшебником, а также насладиться кукольным спектаклем «Волшебная книга» с чаепитием.

Напомним, что в прошлом году 22 декабря был официально открыт проект «Новосибирск — новогодняя столица России». Стартовой точкой стал первый съезд Дедов Морозов. В наш город прибыла делегация Дедов Морозов со всей страны. Более 60 дедушек пробыли в городе четыре дня в разных районах Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что поезд Деда Мороза впервые остановится в Новосибирске.