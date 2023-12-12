На огурцы и помидоры выросли цены в Новосибирске

В Новосибирской области продолжают расти цены на продукты.

Согласно данных Новосибирскстата, абсолютными лидерами стали свежие огурцы — цена на них в ноябре подскочила сразу на 47,7%, и помидоры — подорожали на 17,2%.

На третей строчке в списке самых подорожавших продуктов расположились куриные яйца — цена выросла на 13,9%.

Остальных плодовоовощных так же не миновала участь стать менее доступными для новосибирского потребителя. В ноябре выросли цены на белокочанную капусту — на 10,5 %, свежую зелень — на 8,7 %, чеснок — на 7,4 %, морковь – на 4,9 %.

В ноябре цена на охлаждённую рыбу подскочила на 10%, на курицу на 2,7%. Мясо свинины стало дороже менее чем на 1%, увеличение цены на говядину составило 0,2%, что практически осталось незаметным для потребителей.

Стоимость хлебобулочных изделий увеличилась от 1,2% до 5,4%, курицы в среднем на 2,7%.

Стоит отметить, что в ноябре снизилась цена на цитрусовые: апельсины подешевели на 13,4 %, а лимоны на 5,3 %. Приятно удивили цены и на бананы — они стали дешевле на 4,5% в сравнении с предыдущим месяцем.

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