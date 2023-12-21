Цены на кофе и рис могут стать на 20% выше

Производители и дистрибуторы сообщили о повышении цен на кофе, соки, рис, кондитерские изделия и молочную продукцию, начиная с начала следующего года на 5-20%, передает «Ъ».

Так, «Вимм-Билль-Данн» поставил в известность ритейлеров о том, что молочная продукция станет дороже в среднем на 4,9%, а соки – на 16,1%. Производитель йогуртов Ehrmann, в свою очередь, повысит цены на 5%. «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) — на безалкогольные напитки на 13%. Nestle — на кофе и напитки из него на 15%, на кондитерские изделия – на 8%, на готовые завтраки – до 9,5%.

Кроме того, подорожает печенье «Любятово» на 6%, шоколад на 7–14%.

В «Агроимпорт» уведомили об увеличении цен на рис на 22%.

При этом в Минсельхозе заявили, что ситуация «находится на особом контроле министерства», и уточнили, что цены на некоторые продукты, которые не производятся у нас, напрямую зависят от изменения курса валют.

Ранее редакция сообщала, что производители бытовой техники пророчат рост цен на их продукцию.