Коллекцию мини-обуви продают за 100 тысяч рублей в Новосибирске

Жительница Новосибирска выставила на продажу большую коллекцию маленькой обуви. Стоимость – 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте объявлений Авито.

― В коллекции более 100 экземпляров маленькой обуви, ― отметил продавец.

Продавец также предоставил несколько фото на которых можно увидеть башмачки, туфли, лапти и рождественский сапожок. Также есть кеды, кроссовки и прочее.

Сибирячка говорит о том, что все изготовлено из различных материалов. Обувь можно купить поштучно. Но, судя по всему, носить эти башмачки не получится, они имеют больше декоративную функцию.

Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию пивных крышек выставили на продажу в Новосибирске.