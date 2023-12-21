С помощью искусственного интеллекта врачи выявляют инсульт в Новосибирской области

Диагностику инсульта с помощью искусственного интеллекта «Удар» проводят врачи Новосибирской области.

— Проект реализуется на базе Центральной клинической больницы, — говорится в сообщении СберМедИИ.

На данный момент совершено более 80 операций по удалению тромбов из сосудов головного мозга.

Специалисты применяют систему ИИ, которая позволяет использовать алгоритм, выравнивающий изображения головного мозга и выявлять признаки инсульта.

Напомним, что мобильное приложение для диагностики инсульта разработали в Новосибирске. Точность программы, по заявлению разработчика, 92-95%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские ученые разработали прибор для восстановления памяти после инсульта.