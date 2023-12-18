Производители бытовой техники пророчат рост цен на их продукцию

Из-за пересмотра ставки экосбора и нормативов по утилизации товаров, предложенных Минприроды РФ производители бытовой техники и электроники полагают, что в следующем году их продукция вырастет в цене, передают «Известия».

Ожидается, что в следующем года ставки экологического сбора увеличатся в 2,3 раза. Также Минприроды планирует повысить норматив утилизации этой продукции с 15% до 25%.

Однако, бизнес настаивает на том, чтобы не пересматривать значения базовых ставок экосбора по всем группам товаров и упаковки.

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