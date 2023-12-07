УФАС проверит цены на мясо кур в Бердске

Депутат Совета депутатов Бердска Фируз Хасанов направил в УФАС по Новосибирской области запрос на проверку цен на куриное мясо. Об этом он написал в своем ВК-аккаунте.

Напомним, накануне жители города Бердска заметили, что в магазинах резко подорожало мясо курицы и обратились за помощью к депутату. Он после поступивших обращений провел мониторинг цен на мясо в магазинах Бердска. В результате исследования, выяснилось, что в некоторых торговых точках мясо курицы дороже, чем свинина.

Ранее редакция сообщала, что куриные яйца подорожали в Новосибирске и стоят уже более 100 рублей.