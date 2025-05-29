Цены на медицинские услуги в Новосибирской области выросли на 2%

В апреле 2025 года медицинские услуги в Новосибирской области подорожали почти на 2%. При этом в целом по региону рост цен составил 0,3% — меньше, чем в среднем по стране, сообщили в Росстате.

Начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич объяснил рост цен на медуслуги высоким потенциалом Новосибирской области для медицинского туризма. Он напомнил, что в регионе сосредоточены высококвалифицированные клиники, многие из которых с международным именем и собственной научной базой.

— Желающих получить квалифицированную медицинскую помощь все больше, и клиникам в таких условиях легче переносить свои растущие затраты в цены. А их много. Растёт стоимость расходных материалов и оборудования, медицинских препаратов. В условиях высокой конкуренции за кадры нужно повышать заработную плату врачам. В итоге меняются цены на медицинские услуги, — констатировал начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, с 2021 год по 2024 год объем рынка платных медицинских услуг в регионе увеличился в 1,9 раза (с 24,1 млрд рублей до 34,9 млрд). Речь идет как об услугах, оказанных иностранным гражданам, так и жителям других регионов России в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневного стационара.

В 2024 году рост составил 17% по сравнению с 2023 годом (40,9 млрд рублей). По этому показателю Новосибирская область удерживает седьмое место среди регионов России. В 2025 году рост продолжается. По данным Новосибирскстата, за I квартал текущего года объем платных медицинских услуг вырос на 12,5%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года.

Ранее редакция сообщала, что «МД Медикал Груп» приобрела сеть клиник с подразделениями в Новосибирске.