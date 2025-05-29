В аэропорту Толмачево появились большие очереди в зоне досмотра

В соцсетях Новосибирска появились комментарии в которых жители и гости региона жалуются на очереди в зоне досмотра аэропорта Толмачево. Люди пишут, что процедура усложнилась и сейчас занимает больше времени.

В пресс-службе Толмачево это информацию подтверждают. В компании напомнили, что сейчас при прохождении досмотра в аэропорту все электронные устройства нужно включать и помещать в специальный контейнер. Верхнюю одежду нужно снимать и сканировать отдельно, но обувь и ремни можно оставить, если они соответствуют установленным требованиям.

Эти правила досмотра вступили в силу с 1 марта 2025 года, но пассажиры ощутили на себе это ужесточение при старте сезона отпусков и увеличении турпотока.

— Новые правила могут увеличить время прохождения контроля, особенно в часы пик. Рекомендуем приезжать в аэропорт заранее, — предупреждают сотрудники аэропорта.

В компании также напомнили, что ключи, монеты и другие металлические предметы нужно заранее выкладывать для проверки. Это ускорит процесс и поможет избежать задержек перед вылетом.

Напомним, в Новосибирске в последнее время нередко задерживаются или отменяются рейсы. Так, 28 мая из-за массовой атаки беспилотников был отметен рейс в Москву. В столичных аэропортах после уничтожения 33 украинских дронов задержано более сотни рейсов, в том числе, следовавших в Новосибирск.

Ранее редакция сообщала о том, что аэропорт Толмачево расширит международный терминал. Реконструкция Толмачево ведется с 2019 года.