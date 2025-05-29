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Мэр Новосибирска Кудрявцев озвучил сумму собранных туристических налогов

  • 29/05/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Мэр Новосибирска Кудрявцев озвучил сумму собранных туристических налогов
Они будут направлены на улучшение городской среды и создание новых маршрутов

С января по март текущего года Новосибирск привлек 535 тысяч туристов. Это на 150 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. Среди сибирских городов Новосибирск остается лидером по количеству гостей.

— Интерес к Новосибирску не случаен. Мы последовательно развиваем инфраструктуру, усиливаем событийную повестку, делаем город удобным и привлекательным для гостей, — написал Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, в своем Телеграм-канале.

По словам Кудрявцева, увеличение турпотока приносит больше денег в бюджет. Только в первом квартале собрано более 19 миллионов рублей от туристического налога. Эти средства пойдут на улучшение городской среды, создание новых маршрутов и рекламу мегаполиса.

С 2025 года в Новосибирске начали взимать туристический налог. В 2025 году она составила 1%. В последующие годы ставка будет увеличиваться: в 2026-м — до 2%, в 2027-м — до 3%, в 2028-м — до 4%. С 2029 года налог вырастет до 5% от базы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-конференции 29 мая заявил, что в прошлом году регион принял 3,3 миллиона туристов.

Он отметил, что Новосибирская область привлекает не только обычных путешественников, но и медицинских туристов. За последние четыре года объем этого рынка в регионе увеличился в 1,9 раза (в 2021 году — 24,1 млрд рублей, в 2023-м — 34,9 млрд рублей). Речь идет как об услугах, оказанных иностранным гражданам, так и жителям других регионов России в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневного стационара. В 2025 году тренд на рост рынка сохраняется.

В прошлом году в регион также приехали 25 тысяч промышленных туристов, в программе участвовало 40 предприятий. В 2025 году власти региона планируют увеличить этот показатель до 45 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что чем и кому интересен Новосибирск. Гости из соседних регионов едут в город за развлечениями.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : Туристический налог


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