В Новосибирске назвали проходные баллы для поступления в медицинские вузы

В Новосибирске стартовала приёмная кампания в вузы. Абитуриенты могут подать документы на программы бакалавриата и специалитета до конца июля. В городе подготовкой врачей занимаются два университета: Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) и Новосибирский государственный университет (НГУ).

В 2025 году НГМУ откроет двери для студентов шести медицинских специальностей. Самым популярным направлением станет «Лечебное дело». Здесь 360 бюджетных мест с проходным баллом 251 и 180 платных мест, где нужно набрать 135 баллов.

Стоматология также пользуется спросом, но мест всего 23. Чтобы поступить, нужно показать высокие результаты — средний проходной балл 280.

Стоимость обучения на платных местах варьируется от 322 900 до 449 200 рублей в год.

На факультете медицины и психологии НГУ имени В. Зельмана доступны две программы: «Лечебное дело» и «Психология». Для «Лечебного дела» выделено 60 бюджетных мест, проходной балл — 258. На «Психологию» — 19 бюджетных мест, проходной балл — 246. Платное обучение на обеих специальностях стоит 250 000 рублей в год.

Для всех медицинских программ необходимо сдать ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку. Исключение составляют клиническая психология в НГМУ и психология в НГУ, где вместо химии нужно сдавать обществознание.

Абитуриентам, мечтающим о карьере в медицине, рекомендуется заранее ознакомиться с требованиями и подготовить нужные документы до окончания приёма в конце июля.

Напомним, Министерство здравоохранения Новосибирской области в этом году подало заявки на обучение в вузах 714 студентов. Медучреждениях региона направляют молодых людей на учебу в медицинский вуз, а выпускники должны отработать в медорганизации после получении диплома до 5 лет. Обучение студентов оплачивает бюджет.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские студенты непедагогических вузов смогут преподавать в школах. Таким образом в Госдуме планируют решить проблему нехватки учителей.