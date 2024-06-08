«Погибла на месте»: молния пронзила пасущуюся корову под Новосибирском

В Новосибирской области жертвой разыгравшейся стихии стала корова, мирно пасущаяся на лугу.
ЧП произошло в Чистоозерном районе.
— Недавний град с громом и молнией, который прошел в нашем поселке, уничтожил не только огороды. Вблизи рабочего поселка Чистоозерное молния ударила прямо в корову. Животное погибло на месте, — сообщает районное издание «Кулундинская новь.
Погодные атаки продолжают в регионе наносить урон как сельскому хозяйству, так и населению.
Ранее редакция сообщала о том, что в Убинском районе после длительных ливней под воду ушли дома и огороды местных жителей.
Источник фото: freepik.com/автор vwalakte
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