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Депутат Госдумы заявил, что Новосибирск может стать третьей столицей России

  • 08/06/2024, 12:23
Автор: Ольга Кирсанова
Депутат Госдумы заявил, что Новосибирск может стать третьей столицей России
Николай Арефьев отметил динамику развития сибирского мегаполиса.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев назвал Новосибирск возможной третьей столицей России.

В беседе с «Лентой.ру» депутат обозначил основные условия, необходимые для перевоплощения населенного пункта.

Парламентарий отметил, что огромное значение для российской экономики имеет созданный в советское время в сибирском мегаполисе филиал Академии наук. Новосибирск является городом-миллионником, к тому же он стремительно развивается.

— Сделать экономическую столицу — это значит отправить туда Министерство промышленности и экономики для того, чтобы все нити экономические тянулись именно в тот город, который мы, так сказать, окрестим экономической столицей, — подчеркнул Николай Арефьев.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск вошел в топ-3 городов России по обороту на маркетплейсах. Количество заказов на онлайн-площадках в регионе за год выросло почти на 50%, а в интернет-магазинах сократилось.

Источник фото: пресс-служба Госдумы.

 

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : экономическая столица депутат Госдумы Николай Арефьев


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