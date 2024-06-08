Депутат Госдумы заявил, что Новосибирск может стать третьей столицей России

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев назвал Новосибирск возможной третьей столицей России.

В беседе с «Лентой.ру» депутат обозначил основные условия, необходимые для перевоплощения населенного пункта.

Парламентарий отметил, что огромное значение для российской экономики имеет созданный в советское время в сибирском мегаполисе филиал Академии наук. Новосибирск является городом-миллионником, к тому же он стремительно развивается.

— Сделать экономическую столицу — это значит отправить туда Министерство промышленности и экономики для того, чтобы все нити экономические тянулись именно в тот город, который мы, так сказать, окрестим экономической столицей, — подчеркнул Николай Арефьев.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск вошел в топ-3 городов России по обороту на маркетплейсах. Количество заказов на онлайн-площадках в регионе за год выросло почти на 50%, а в интернет-магазинах сократилось.