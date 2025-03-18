Цены на шиномонтажках Новосибирска выросли на 17%

Чем суше дороги, тем выше цены на шиномонтаж. Сегодня переобуть легковой автомобиль в летнюю резину в среднем в Новосибирской области обойдется в 2556 рублей. Это на 17 % дороже, чем годом ранее. При этом на 8 % возросло и количество оказанных услуг по шиномонтажу. Помыть машину тоже стало дороже. Средний чек на эту услугу составил 1170 рублей, что на 11 % выше уровня прошлого года. Число клиентов автомоек тоже увеличилось на 11 %. Об этом в ответ на запрос Infopro54 рассказали аналитики онлайн-платформы «Чек Индекс».

Подорожали за год и автошины. Средний чек за 1 штуку за год достиг 7540 рублей, что на 16% выше уровня весны 2024-го. На этом фоне на 19% снизилось количество покупок.

Жидкость для омывания стекла тоже стала дороже. Средний чек в этой категории составил 420 рублей, что на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок тоже снизилось, на 5%. Меньше на 6% стали покупать и наборы щеток стеклоочистителя, средний чек которых вырос на 11%, достигнув 1045 рублей.

— Средний чек на автотовары, резину и иной ассортимент автосервисов выше из-за инфляционно-ценового фактора, большей размерности шин (чаще берут колеса для кроссоверов), а также стремления покупателя приобретать более качественный ассортимент, — уточнили Inforpo54 аналитики сервиса.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы в среднем в месяц тратят на машину 9 209 рублей. Такие данные привели аналитики Bankiros.ru. Из них большая часть уходит на бензин (130 литров АИ-95) — 7 311 рублей, шиномонтаж — 471 рубль, автомойка — 1426 рублей.