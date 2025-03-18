На участие в проекте «Герои НовоСибири» заявились более 600 человек

В Новосибирске продолжается прием заявок от ветеранов и участников специальной военной операции на участие в проекте «Герои НовоСибири». На сегодняшний о желании принять в нем участие заявили 600 человек. Им предстоит пройти конкурсный отбор.

После успешного прохождения программы, участники могут занять должности руководителей в органах власти, государственных, муниципальных предприятиях, учреждениях, принимать участие в политической жизни региона.

Напомним, для участников проекта создается банк управленческих вакансий. Затем за каждым из соискателей будет закреплен наставник из числа руководителей областных органов власти. Он окажет сопровождение участнику проекта на весь период обучения. Кроме того, сформирован пул 100 экспертов из числа руководителей крупных промышленных предприятий Новосибирской области. Помимо образовательных модулей участников проекта ждет насыщенная внеакадемическая образовательно-социализирующая программа.

Регистрация открыта на платформе «Герои НовоСибири» до 24 марта.

Проект «Герои НовоСибири» – аналог федеральной программы «Время героев».

Ранее редакция сообщала, что в регионе создан эффективный маршрут содействия занятости участников СВО. Для каждого ветерана разрабатывается индивидуальный план, учитывающий его навыки и предпочтения. Далее им оказывается психологическая помощь, социальная адаптация, помощь в выборе профессии и подбираются варианты обучения.