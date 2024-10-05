Цены на вторичке Новосибирска стагнируют

За сентябрь на вторичном рынке недвижимости Новосибирска зафиксировано незначительное снижение цены — на 0,1%. Об этом сообщили аналитики сервиса Яндекс Недвижимость. Медианная стоимость квадратного метра на вторичке в городе в сентябре составила 113 000 рублей. При этом количество доступных предложений в городе за месяц сократилось на 7,6%.

— Это одно из самых значительных сокращений экспозиции на вторичном рынке среди всех крупных российских городов, — констатировали эксперты сервиса.

По данным сервиса, ожидания снижения цен на вторичное жилье после сентябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке пока не оправдались.

— Покупатели и продавцы остаются в некоторой неопределенности и будут наблюдать за дальнейшей динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам, —прогнозируют аналитики компании.

По данным Домклик, медианна стоимость квадратного метра на первичке в Новосибирске в сентябре составляла 143 тысячи рублей за квадрат. По сравнению с августом она выросла на 0,4%.

— Разница между медианной ценой на вторичном и первичном рынках составляет по расчетам агрегатора 43% и продолжает увеличиваться, хотя отмена льготной ипотеки должна была запустить обратный тренд, — констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

При этом он прогнозирует, что без дополнительной поддержки объем продаж новостроек Новосибирска в ноябре может обрушиться в 5-5,5 раз к показателям 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Минстрой повысил стоимость квадратного метра для Новосибирской области до 121 398 руб.