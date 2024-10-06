«Химметалл» построит спортивно-оздоровительный центр недалеко от «Глобуса»

Мэрия Новосибирска выдала ООО «Новый мир Химметалл» разрешение на строительство спортивно-оздоровительного центра. Как отмечается в документации, объект будет расположен в центральной части города: на пересечении Октябрьской и Иподромской магистралей в 200 метрах от театра «Глобус». Компания анонсировала строительство объекта в 2023 году.

Ранее этот участок принадлежал собственнику ГК «СибирьИнвест» Владиславу Крючкову. Он планировал построить на площадке небоскреб высотой в 150 метров. В феврале 2022 года компания «Химметалл» получила разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. Девелопер получил право уменьшить с 25 до 16 минимальный процент застройки территории. Тогда же стало известно, что часть площадки выделена под спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Судя по документу, опубликованному на сайте мэрии, «Новый мир Химметалл» планирует возвести пятиэтажный (В том числе один этаж подземный. – Ред. ) спортивно-оздоровительный центр площадью 1021 кв метров. Разрешение на строительство выдано до марта 2025 года.

По данным Seldon.Basis, учредителем ООО «Новый мир Химметалл» являются Владислав Крючков (75%) и Наталья Хаминич (25%).

Ранее редакция сообщала о том, что владелец «Вкусно и точка» откроет в Новосибирске медицинский центр.