Картофельного вора задержали бойцы ГБР в Новосибирске

В Новосибирске бойцы ГБР задержали мужчину, воровавшего с территории овощехранилища картошку. Инцидент произошел в Октябрьском районе около полудня 3 октября.

На контрольно-пропускном пункте склада на улице Пролетарской сторож заметил, как незнакомый мужчина перепрыгнул через забор и начал таскать из грузовой «Газели» картофель. На замечания незваный гость никак не реагировал. Не долго думая, охранник назвал тревожную кнопку и уже через несколько минут сотрудники ГБР были на месте.

На вопрос прибывших гвардейцев, что он делает, незнакомец с невозмутимым видом ответил: «Забираю свою картошку!». Выяснилось, что грабителем оказался никто иной, как один из торговцев, незаконно торговавший картофелем на улице города. Овощи у него были изъяты.

На этой неделе мэрия Новосибирска отчиталась о проведенных рейдах по местам нелегальной реализации картофеля и составленных в отношении торговцев административных протоколах. Картошка, изъятая специалистами управления потребительского рынка, для хранения была доставлена на различные площадки, в том числе, и на склад, расположенный в Октябрьском районе.

— Торговец самолично пригнал «Газель», груженную корнеплодом, в указанное специалистами место и оставил ее там. С «потерей потерь» мужчина отказался смириться и под предлогом того, что машину нужно открыть для проветривания картофеля, получил к ней доступ и стал таскать сетки к забору, — пояснили в агентстве безопасности «Гвардия».

После длительных переговоров и споров, а также пресечения попытки нелегального коммерсанта сбежать, нарушитель был задержан и передан полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что в Заельцовском районе Новосибирска во время рейда по местам несанкционированной торговли изъяли три грузовика картофеля. Проверяющим продавец пояснил, что картошка абсолютно безопасна, так как выращена на участке у местного фермера дяди Вити.