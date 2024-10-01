Минстрой РФ повысил стоимость квадратного метра для Новосибирской области

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Новосибирске выросла до 121 398 руб. Такой показатель утвердил Минстрой РФ на четвертый квартал 2024 года. Это на 2 231 рубль больше, чем в третьем квартале (119 167 руб.).

Увеличился норматив и в соседних областях. Так, в Кемеровской области со 102 701 руб. он поднялся до 106 155 руб. В Томской области «квадрат» подрос со 109 407 руб. до 112 136 руб.

Самое высокое значение утвердили для Чукотки — 233,7 тыс. руб. за «квадрат». Москва на этот раз оказалась на третьем месте (177,9 тыс. руб.), далее следует Краснодарский край — 166,2 тыс. руб. А самый дешевый норматив установлен для Ингушетии — 56,5 тыс. руб. (+1,5 тыс. руб.).

Отметим, что Минстрой впервые установил данный норматив для части территории

Напомним, показатели средней рыночной стоимости квадратного метра применяют при расчете социальных выплат (субсидий, единовременных денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и единовременным денежным выплатам), а также льгот для покупки жилья или при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда.

Между тем, по данным аналитиков «Сибдом» стоимость квадратного метра на первичном рынке в Новосибирске сегодня составляет 149,9 тысяч руб, на вторичном — 133,5 тысяч.

Ранее редакция рассказывала о том, что предпосылок для снижения себестоимости строительства жилья в Новосибирске нет.