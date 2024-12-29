Цены на ювелирные изделия в форме змеи начинаются от восьми тысяч в Новосибирске

Предновогодние дни наполнены суетой и легким волнением. В гипермаркетах — очереди, на дорогах — пробки, в голове — микс так и не решённых проблем вперемешку с самыми разнообразными планами и идеями по поводу подарков, новогоднего убранства, праздничных блюд и т.д. и т.п. Особенно хлопотно выбирать подарки своим близким и любимым, которых хочется порадовать и отблагодарить за еще один прожитый вместе год. И здесь самым беспроигрышным вариантом, пожалуй, будет ювелирное изделие, олицетворяющее собой символ будущего года. Тем более, что впереди нас ждет год змеи, а эта тематика вдохновила ювелиров на создание самых невероятных изделий.

Вообще змея представляет собой очень неоднозначный символ, который может быть как положительным, так и отрицательным. Он фигурирует и в религии, и в искусстве, и в оккультных науках, и в мифологии, и в моде. И все потому, что змея является олицетворением, как власти, так и страха, как мудрости, так и мистики. Пожалуй, ни одному представителю животного мира люди не уделяли столько внимания и не наделяли его столь сакральными смыслами.

Змеиная тематика очень ярко и многообразно представлена в ювелирных изделиях. Чтобы убедиться в этом, стоит посетить ювелирные отделы Новосибирска, где такие изделия вышли на первый план. Особенно широко этот образ представлен в ассортименте колец. При это цены на такие изделия начинаются от вполне демократичных 8 тыс. руб. и заканчиваются сотнями тысяч.

Чаще всего на прилавках магазинов встречаются классические замкнутые кольца в форме змеи — рептилия обвивает палец одним или несколькими витками и замыкается, образуя цельную конструкцию. Чуть реже она обвивает драгоценный камень, словно оберегая его. Есть даже кольца-пружинки в виде витков гибкого змеиного тела. Как, правило в качестве глаза рептилии ювелиры используют драгоценные и полудрагоценные камни. Некоторые изделия украшает один небольшой камень, другие усыпаны ими полностью. Именно от их количества и зависит окончательная цена украшений.

Так, в отделе популярной федеральной сети в Новосибирске кольцо-змейка из красного золота 585 пробы весом 2,77 гр. с фианитами (39 шт, 0.195 карат) стоит 47 920 руб. При этом на ценнике указано, что до скидки изделие стоило 142 990 руб. А идентичное украшение с тремя бриллиантами (3 шт, 0.022 карат) весом 4,2 гр. обойдется покупателю уже в 128 590 руб. (без скидки и бонусов 359 990 руб.). Зато серебренную змейку на палец здесь можно купить за 1 620 руб.

В магазине еще одной крупней сети можно найти кольцо — змейку с фианитами из красного золота за 8 530 руб., но только 375-й пробы. Изделия 585-й будут стоить на порядок дороже. Так, украшение для пальца, змея из красного золота с 12 бриллиантами высшей пробы, стоит 46 240 руб. Есть здесь и серьги, змейки с фианитами из красного золота 585 пробы, купить которые можно за 11 490 руб.

Браслеты и подвески, олицетворяющие символ будущего года, на новосибирском ювелирном рынке представлены ни столь широко, как кольца. Но найти их все же можно. Так, жесткий браслет с фианитами из красного золота обойдется в 268 275 руб., а подвеска из этого же материала стоит 24 048 руб. Подвеску в форме рептилии с фианитами из красного золота 375 пробы можно купить за 7 800 руб.

Представлены на новосибирских прилавках и эксклюзивные изделия, такие как монокольца или обыгранный современными ювелирами мотив змеиной чешуи. Но и цены на такие изделия, соответствующие и с индивидуальными скидками.

Ранее редакция сообщала о том, что трендом ювелирного рынка Новосибирска является мода на кастомные украшения.