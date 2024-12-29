Поздравляем с наступающим 2025 годом!

Уважаемые партнеры и друзья, заканчивается 2024 год. Для нашего проекта Infopro54 он был сложным, но интересным и очень результативным.

По итогам года нам удалось нарастить аудиторию читателей — в среднем в сутки она составляет 24 тысячи посетителей.

Наша аудитория растет не только в Новосибирской области, нас активно читают в других регионах России и за рубежом. Судя по статистическим данным, читатели интересуются деловой и общественно-политической повесткой области.

Мы стабильно входим в топ-10 «Медиалогии» по индексу цитируемости. Это показатель того, что нам удается находить интересные для читателей и других СМИ эксклюзивы.

У нас сформировался отличный коллектив, благодаря которому мы добились этих результатов.

Большое спасибо за то, что в 2024-м вы были вместе с нами, за вашу поддержку и ваши новости! Удачи и процветания в 2025 году!

С уважением, редакция Infopro54.