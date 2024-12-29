Поздравляем с наступающим 2025 годом!

Уважаемые партнеры и друзья, заканчивается 2024 год. Для нашего проекта Infopro54 он был сложным, но интересным и очень результативным.
По итогам года нам удалось нарастить аудиторию читателей — в среднем в сутки она составляет 24 тысячи посетителей.
Наша аудитория растет не только в Новосибирской области, нас активно читают в других регионах России и за рубежом. Судя по статистическим данным, читатели интересуются деловой и общественно-политической повесткой области.
Мы стабильно входим в топ-10 «Медиалогии» по индексу цитируемости. Это показатель того, что нам удается находить интересные для читателей и других СМИ эксклюзивы.
У нас сформировался отличный коллектив, благодаря которому мы добились этих результатов.
Большое спасибо за то, что в 2024-м вы были вместе с нами, за вашу поддержку и ваши новости! Удачи и процветания в 2025 году!
С уважением, редакция Infopro54.
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