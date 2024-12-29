Эко-парк — победитель Всероссийского конкурса — открылся под Новосибирском

Вокруг трех водоемов в городе Обь создали «Эко-парк «Обской». Проект в 2022 году победил во Всероссийском конкурсе и реализовывался в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в течение 2023 – 2024 годов. Совокупный объем инвестиции составил 174 млн рублей, из них 90 млн рублей поступило из федерального бюджета, 81 млн — из областного, и более 3 млн направлено из бюджета города Обь, уточнили в МинЖКХ Новосибирской области.

В парке создан амфитеатр и арт-объект, места для отдыха, смотровые площадки на водоеме, игровые площадки для детей и спортивные объекты. Площадь благоустройства территории составила 42 885 кв. метров.

Напомним, с проектом по созданию эко-парка в городе Обь было не все гладко. С первым подрядчиком администрации города пришлось расторгать договор в одностороннем порядке. В решении об одностороннем отказе от исполнения контракта было сказано, что по факту подрядчик не приступил своевременно к исполнению работ по контракту, выполнял работу настолько медленно, что окончание ее к сроку завершения второго этапа — до 15 сентября 2023 года стало явно невозможным.

В июне 2023 губернатор Новосибирской области раскритиковал работу администрации города Обь по подготовке к проведению конкурса и выразил сомнение в том, что муниципалитет успеет выполнить все работы в 2023 году. Глава Оби Павел Буковинин обещал, что все контракты будут отторгованы до конца 2023 года, а парк сдан в 2024 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Чулыме сорвано благоустройство парка по нацпроекту. Компания внесена в «черный список», ее директор дисквалифицирован.