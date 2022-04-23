Мэр ввел в Новосибирске режим повышенной готовности

— В нашем городе сложилась напряженная ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов — региональный оператор «Экология-Новосибирск» не может в полной мере выполнить свои обязанности. В связи с этим принял решение ввести режим повышенной готовности в городе Новосибирске, — сообщил сегодня в телеграм-канале мэр Новосибирска.

По его словам, муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство»в Дзержинском и Октябрьском районах. Освободившаяся техника регионального оператора будет переброшена на вывоз коммунальных отходов из других районов Новосибирска.

В телеграм-канале мэрии города уточняется, что для «ликвидации критической ситуации, связанной с невыполнением региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» обязанностей по регулярному вывозу твердых коммунальных отходов в Дзержинском, Железнодорожном, Центральном, Заельцовском, Калининском, Ленинском и Октябрьском районах города Новосибирска» в муниципалитете создан штаб по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на территории города.

Судя по комментариям к сообщению о чрезвычайном положении, горожане предлагают кооперироваться и вывозить мусор своими силами.

В телеграм-канале Министерства ЖКХ в сообщении от 22 апреля отмечалось, что ситуация с вывозом ТКО в Железнодорожном, Дзержинском, Октябрьском и Заельцовском районах города постепенно нормализуется.

— Для ликвидации переполненных контейнеров, возникших в результате отказа части сотрудников перевозчика выполнять свои обязанности, привлечены дополнительные силы. По оценке регионального оператора, в течение пятницы и выходных дней все контейнерные площадки будут очищены от мусора, — поясняли в министерстве.

В ведомстве также отметили, что причины сбоя в работе перевозчика устанавливают правоохранительные и контролирующие органы.

Отметим, что проблемы с вывозом мусора в Новосибирске начались на минувших выходных и всю прошедшую неделю были предметом обсуждения в органах власти и СМИ. Ключевой версией пока называется конфликт между участниками рынка утилизации ТКО. Напомним, что депутаты и мэрия города уже неоднократно поднимали вопрос о смене регоператора на муниципального перевозчика. Ситуация начала обостряться летом прошлого года.