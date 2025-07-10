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Влияние нового ГОСТа на стоимость школьной формы в Новосибирске оценили эксперты

  • 10/07/2025, 09:17
Автор: Юлия Данилова
Влияние нового ГОСТа на стоимость школьной формы в Новосибирске оценили эксперты
Услуги по ее пошиву в регионе сегодня предлагают более 700 компаний

Новый ГОСТ по школьной форме вступит в действие в России с 3 сентября 2025 года. Как сообщили федеральные СМИ, первоначально Росстандарт планировал ввести его с 1 июля, но сроки были сдвинуты «по просьбе производителей». По ГОСТу, который носит рекомендательный характер, школьная одежда должна быть светской, «эстетичной», без элементов «асоциальных» молодежных организаций, консервативного делового стиля, сообщал «Коммерсант».

По словам директора ООО «Топтышка» Галины Кочерги, у крупных игроков новосибирского рынка проблем с введением ГОСТа с большой долей вероятности не будет. Она пояснила, что информация о его разработке на рынке появилась давно.

— Крупный бизнес весь на виду, поэтому мы работаем по регламенту Таможенного союза, где прописаны требования к ткани по воздухопроницаемости, влаговпитываемости, устойчивости к закатыванию и т.д. Каждые два-три года мы обязаны проходить сертификацию. Ранее был один сертификат на текстиль, один на трикотаж. С этого года ввели по два сертификата на каждый вид ткани. Нас регулярно проверяют, поэтому мы работаем по документам. У нас есть проверенный список партнеров, у которых мы закупаем ткани, и они знают наши требования, — говорит эксперт.

В то же время она не исключает, что появление ГОСТа (даже на уровне рекомендаций) может стать проблемой для новичков, которые только начинают работать на этом рынке или выходят на него, а также для небольших компаний. По данным «2ГИС», услуги по пошиву школьной формы в Новосибирской области сегодня предлагают 729 компаний.

Наталья Пинигина, управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», рассказала, что к ней обращаются небольшие производители, отшивающие школьную форму. Они жалуются на ГОСТ и на маркировку.

— У многих компаний оборудование настроено на непрерывный цикл, и вписать в него маркировку сложно. Куда ее размещать: на каждое изделие или на упаковку одинаковых комплектов для оптовиков? Для этого нужно по-разному настраивать оборудование, — пояснила собеседница Infopro54.

Она не исключает, что ужесточение требований к пошиву школьной форму приведет к росту ее цены на 15-20%.

— Возможно, не в этом году, а в следующем, так как до 1 сентября производители еще смогут воспользоваться послаблением. Мы изучали условия отмены маркировки для школьной формы в качестве исключения, но в России сегодня нет единого установленного образца, как в СССР, и иногда отличить школьную форму от повседневной одежды очень сложно. А у унификации много противников. Мы уже привыкли, что выбор формы остается за школами и родителями. Законодатель не может помочь, пока не будет изменен подход к этому вопросу. Сегодня более вероятно субсидирование отдельных родителей на покупку школьной формы, — рассуждает Наталья Пинигина.

Галина Кочерга, напротив, не ожидает большого роста цен из-за введения ГОСТа. По ее словам, компании, которые занимаются пошивом школьной формы, закупают ткани, фурнитуру и комплектующие в октябре-ноябре, поэтому сейчас они влияние на уже сформированную цену не оказывают. Мало того, оптовики на фоне снижения курса доллара сегодня готовы к скидкам.

— Что касается маркировки, то многие крупные компании закупили оборудование и перешли на нее в прошлом году, то есть цена уже заложена в стоимость формы и затраты 2024 года. Единственное, что может повысить цены это рост зарплат. В августе растет объем заказов от тех, кто не сделал их ранее. Плюс нужно подгонять вещи под выросших за лето детей. Для этого приходится нанимать дополнительных швей. Но и для родителей цены на такие заказы выше примерно на 20%, чем на те, которые были сделаны в мае-июне, — поясняет Галина Кочерга.

В целом собеседница Infopro54 отметила, что работа со школами очень тяжелая, не все предприятия легпрома ее выдерживают. Так, несколько лет назад в Новосибирске на этом рынке работали 15 крупных компаний. Сейчас осталось четыре-пять.

— Пошив формы — это сезонная работа, за которую компания получает деньги в июле–августе. Работать с население в принципе тяжело, а с родителями и детьми — вдвойне. Дети за лето вырастают, и многим в августе требуется подгонка формы. У родителей свое видение того, как должна выглядеть юбка, брюки, пиджак на ребенке, — комментирует Галина Кочерга.

При этом, по ее словам, на рынок давят частные мастера, небольшие ателье и маркетплейсы. Она не исключила, что на этот сегмент рынка введение ГОСТа, а также маркировки школьной формы могут оказать серьезное влияние.

— Впрочем, не стоит забывать и о том, что в ряде школ в Новосибирске нет жестких требований к форме. Для администрации и родителей главное — «черный низ — белый верх», а также, что ребенок не придет на уроки в дырявых джинсах. Такие покупатели делают заказы на маркетплейсах, — подчеркивает эксперт.

Ранее редакция сообщала, что в прошлом году родители жаловались на высокую стоимость школьной формы в Новосибирске. Они сообщали, что на маркетплейсах то же самое можно купить в два раза дешевле. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Бизнес Образование

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : школьная форма маркировка ГОСТ


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