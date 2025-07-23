Нормы учебной нагрузки регламентировали учащимся начальной школы в Новосибирске

Минпросвещения РФ впервые определило максимально допустимые часы учебной нагрузки для учеников начальной школы. Нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Согласно документу, объем нагрузки в 1-м классе будет составлять от 20 до 21 час в неделю, во втором, третьем и четвёртом классах – от 23 до 26 часов. Конкретное количество часов будет зависеть от выбранного варианта федеральных учебных планов. которые действуют в школе, сообщают РИА Новости. При этом количество учебных занятий за четыре учебных года в начальной школе должно быть не менее 2 966 часов и не более 3 305 часов, вне зависимости от того, пятидневная или шестидневная учебная неделя действует в образовательном учреждении.

— Регламентация часов школьного обучения — своевременный и важный шаг в охране психического здоровья детей, включающий защиту прав ребёнка на свободное время и физически активное проведение досуга, — уверена кандидат медицинских наук, руководитель регионального научно-методического центра по вопросам психического здоровья детей и подростков института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» Валентина Макашёва.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже не раз высказывала опасения по поводу увеличивающейся нагрузки школьников. Последние исследования ВОЗ выявили, что значительные учебные нагрузки в школах сильно влияют на здоровье и психологическое благополучие обучающихся.

— Формирование абриса жизни и своей роли в ней — важнейшая задача, которая требует от ребёнка времени и психического напряжения. Да и активность ребёнка младшего школьного возраста связана не только с разнообразной познавательной деятельностью, но и с адекватной физической нагрузкой. Для полноценной жизни и развития ребёнка нужно свободное время, которое можно посветить творчеству, общению в семье и со сверстниками, занятиям любимым делом, то есть, освоению жизни в самых разнообразных её проявлениях и своему месту в ней, — отметила она.

Стоит отметить, что накануне Минпросвещения сообщило, что в школьной программе российских учеников 5-7 классов с 1 сентября 2026 года появится дисциплина «Духовно-нравственная культура России». На уроках школьники будут изучать традиционные общечеловеческие ценности, заложенные в основу всех религий.

Ранее редакция сообщала, что с 1 сентября школьникам в России снова начнут ставить оценки за поведение.