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Часть иностранных компаний не смогут вернуться на российский рынок

  • 24/05/2025, 11:30
Часть иностранных компаний не смогут вернуться на российский рынок
Российским предпринимателям разрешили не отдавать зарубежным партнерам бизнес, полученный по опционам

Пока в Роспатент выстраиваются очереди на регистрацию брендов европейских компаний, покинувших российский рынок в 2022 году, федеральные власти РФ все более ужесточают условия для их возвращения. Так, на этой неделе Комитет Госдумы по вопросам собственности одобрил поправки, касающиеся права не возвращать бизнес иностранцам по опционам, заложенным в договоры, где была прописана возможность выкупа актива прежним собственником.

— Заинтересованные в работе на российских условиях, в уважении к нашему правовому и экономическому суверенитету, смогут и дальше участвовать в бизнесе. Но возвращение только ради повторного извлечения выгоды при сохранении прежнего подхода уже невозможно, — заявил председатель комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов.

По новому законопроекту российские компании получат право отказаться от возврата активов иностранцам при наличии связей с «недружественными» странами, недобросовестности при продаже активов и неисполнении обязательств перед работниками и кредиторами, а также если деятельность таких активов «существенно влияет на социально-экономическое развитие страны».

Добавим, по информации Reuters опцион на возможность выкупа бизнеса был заложен в 21% сделок с иностранными компаниями, покинувшими российский рынок. Но рыночная цена обратного выкупа была предусмотрена лишь в 33% этих сделок.

Данная мера принимается для поддержки российских владельцев бизнеса и защиты их интересов. Тем более, не все компании, покидая российский рынок выполняли все свои обязательства, в первую очередь социальные. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что многие «иностранцы» уходили «абсолютно хамски», отказываясь от обязательств перед трудовыми коллективами, бросали свои сектора экономики. Как раз для них правительство и разрабатывает «особый режим во время их попыток сюда вернуться».

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина полностью поддерживает данные меры, отмечая, что предпринимательское сообщество неоднократно обращалось к правительству с подобными предложениями и сейчас понимает, что их голоса были услышаны.

— Это очень разумно и правильно. За последние годы нашими предпринимателями была проделана огромная и очень непростая работа, связанная с импортозамещением. Благодаря этому мы достигли практически полного суверенитета в этом направлении. И сейчас главное не растерять этот потенциал, не откатиться назад. Но для этого необходимо поддержать бизнес на правительственном уровне, — говорит управляющая бюро.

При этом Наталья Пинигина призывает подойти к этому вопросу разумно, опираясь в первую очередь на интересы российского бизнеса.

— Иностранным компаниям, покинувшим наш рынок некрасиво, да еще негативно высказавшись о нашей стране, считаю вообще здесь ни место. Те, кто соблюдал все условия и ушел под давлением обстоятельств имеют право на возращение. Но здесь надо учитывать интересы наших предпринимателей. И если за это время произошло полное импортозамещение иностранных товаров, то надо все же встать на сторону соотечественников. Только в том случае, если аналогов продукции у нас так и не создано, компаниям можно дать полный карт-бланш на возвращение, — заключает эксперт.

Напомним, иностранные компании, оставшиеся в Новосибирск несмотря на санкции, заработали минимум 350 млрд рублей. При этом средняя выручка на компанию за три года выросла в два раза.

Ранее редакция сообщала о том, что иностранные компании, покинувшие российский рынок после вступления в силу санкций, все активнее регистрируют свои товарные знаки в Роспатенте. 

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : возвращени иностранных компаний


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