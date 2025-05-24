Реестр должников по алиментам заработает в Новосибирске с 25 мая

С 25 мая во всех регионах России, включая Новосибирскую область, начнет действовать единый реестр должников по алиментам. Изменения внесены Федеральным законом от 29 мая 2024 года.

В реестр попадут данные о людях, которых судебные приставы объявили в розыск из-за долгов по алиментам. Речь идет только о тех, кто уже был привлечен к ответственности — административной или уголовной — за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

— Должников будут в течение суток извещать о включении в соответствующий реестр и об исключении из него, — следует из документа.

Напомним, в 2024 году на принудительное исполнение в Главное управление Федеральной службу судебных приставов по Новосибирской области поступило 1 485 тысячи исполнительных документов (+7%). Из них 93,5% пришлось на взыскание алиментов. Как отмечали в ведомстве, количество документов по алиментным платежам, которые поступили к приставам, за год выросло на 29,5%, возбуждено 1062 уголовных дела. За год приставы взыскали с должников 1,6 млрд рублей, что на 438 млн больше, чем в 2023.

Ранее редакция сообщала о том, новосибирских неплательщиков алиментов предлагают отправлять на стройку. Законодатели уверены, что эта мера поможет решить сразу несколько проблем.