Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Новосибирске

В массовой аварии в Новосибирске пострадали четыре человека. Жесткое ДТП произошло в Дзержинском районе города в 22.30 16 июня.
По информации Госавтоинспекции, 22-летний водитель за рулем «Жигулей» мчался по улице Богаткова и на регулируемом перекрестке у дома № 266/4 врезался в автомобиль Daewoo Gentra. После столкновения иномарка въехала в Honda Torneo.
— В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ и трое его пассажиров: 18-летняя и 16-летняя девушки и 17 летний подросток. Все пострадавшие с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение, — пояснили в городском ведомстве.
ГАИ было установлено, что водитель «Жигулей» не имеет прав управления ТС. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции вынесли определение о возбуждении административного дела и проведении расследования. Нарушителю грозит штраф до 15 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что на трассе в Новосибирской области водитель Lexus устроил массовое ДТП с погибшими.
Источник фото: ГАИ по Новосибирской области.
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