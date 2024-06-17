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Новосибирские компании позвали на Белорусскую товарную биржу

  • 17/06/2024, 17:02
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские компании позвали на Белорусскую товарную биржу
Сейчас на площадке работают компании из 72 стран мира.

Сибирские компании пригласили на «Белорусскую универсальную торговую биржу». Об этом сообщил на пленарной сессии «Евразийская сеть генерации международного бизнеса: источники наращивания потенциала ВЭД в регионах стран ЕАЭС» в рамках VI Международной конференции «Экспорт в страны ЕАЭС-2024» руководитель отдела ВЭД биржи Александр Башлий.

— Мы готовы общаться, рассказывать о доступе на белорусский товарный рынок тем, кто еще на нем не работает, а также подсказывать, как расширить товарную номенклатуру тем, кто уже вышел в Беларусь, — отметил Александр Башлий.

По его словам, белорусам интересна продукция АПК, которая производится в регионах Сибири, ветпрепараты. В свою очередь белорусские компании готовы предложить аминокислоты, кормовые добавки, мясомолочную продукцию. Кроме того, много возможностей для сотрудничества по металлу, продукции деревообработки, фармацевтике, а также импортозамещению.

В ходе конференции в Новосибирске представители биржи провели ряд переговоров, в том числе с новосибирскими компаниями, которым интересен выход на рынок Белоруссии.

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» — крупнейшая государственная торгово-закупочная площадка в Беларуси. Сейчас на площадке работают компании из 72 стран мира. В прошлом году биржа открыла офис в Китае (Шанхай) для работы с китайскими клиентами. Сейчас их почти 200. Заявки участников торгов доступны 27 тысячам белорусских предприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что против ММВБ введены санкции.

Фото предоставлено пресс-службой центра «Мой бизнес», фотограф: Роман Барников.

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск Белоруссия

Теги : экспорт продукции ВЭД Белорусская товарная биржа


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