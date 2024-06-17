Новосибирские компании позвали на Белорусскую товарную биржу

Сибирские компании пригласили на «Белорусскую универсальную торговую биржу». Об этом сообщил на пленарной сессии «Евразийская сеть генерации международного бизнеса: источники наращивания потенциала ВЭД в регионах стран ЕАЭС» в рамках VI Международной конференции «Экспорт в страны ЕАЭС-2024» руководитель отдела ВЭД биржи Александр Башлий.

— Мы готовы общаться, рассказывать о доступе на белорусский товарный рынок тем, кто еще на нем не работает, а также подсказывать, как расширить товарную номенклатуру тем, кто уже вышел в Беларусь, — отметил Александр Башлий.

По его словам, белорусам интересна продукция АПК, которая производится в регионах Сибири, ветпрепараты. В свою очередь белорусские компании готовы предложить аминокислоты, кормовые добавки, мясомолочную продукцию. Кроме того, много возможностей для сотрудничества по металлу, продукции деревообработки, фармацевтике, а также импортозамещению.

В ходе конференции в Новосибирске представители биржи провели ряд переговоров, в том числе с новосибирскими компаниями, которым интересен выход на рынок Белоруссии.

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» — крупнейшая государственная торгово-закупочная площадка в Беларуси. Сейчас на площадке работают компании из 72 стран мира. В прошлом году биржа открыла офис в Китае (Шанхай) для работы с китайскими клиентами. Сейчас их почти 200. Заявки участников торгов доступны 27 тысячам белорусских предприятий.

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