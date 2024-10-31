Часть проектов по строительству домов в Новосибирске могут законсервировать

В Новосибирске возможна консервация проектов строительства, по которым еще не заключены договоры долевого участия, прогнозирует аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев. По его подсчетам, доля проектов с неоткрытыми продажами в Новосибирской агломерации на 35% выше, чем по РФ в целом.

За время действия льготной ипотеки (с 2020 года) объем проектов с неоткрытыми продажами увеличился с 628 тыс. кв. метров до 987 тыс. кв. метров (+57%). Стоит отметить, что в целом по России этот показатель вырос на 8,5%.

— Общее число квартир в проектах с неоткрытыми продажами в настоящий момент превышает 19 тысяч. В условиях роста затоваренности рынка это дает региону дополнительное пространство для маневра. Параллельно с резким снижением вывода на рынок новых проектов можно ожидать и консервацию отдельных проектов на ранних стадиях строительства, в которых еще не заключены договоры долевого участия, — констатирует Сергей Николаев.

Генеральный директор ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов тоже не исключает консервации по некоторым проектам.

— Сегодня строительный рынок — непредсказуемый. Никто из застройщиков не знает, что будет с продажами, а брать деньги на строительство под такие проценты, какие они сейчас (+3,5-4% к ключевой ставке) — утопия. Любой проект в таких условиях будет убыточным, даже если банк его пропустит и одобрит проектное финансирование. Так, строительство дома длится примерно 2-2,5 года. Если застройщик возьмет деньги на реализацию проекта под 23-25% годовых, то себестоимость строительства увеличится примерно на 40-50%. В таких условиях реализовать проект даже с минимальной прибылью невозможно. Поэтому, действительно, большинство застройщиков начинать новые проекты не будут, — отметил собеседник редакции.

При этом, Евгений Гаврилов подчеркнул, что консервация коснется в основном новых проектов.

— Застройщики не могут остановить уже начатое строительство. Это банкротство! Поэтому, такие проекты будут вестись любыми способами. И любыми возможностями распродаваться. Но уже сейчас понятно, что экономика проектов, которую хотят видеть банки, не сходится с реалиями, — рассказал эксперт.

После отмены общей льготной ипотеки количество нераспроданного жилья в строящихся жилых комплексах увеличилось. По данным bnMAP.pro, в Новосибирске не распроданными числятся 58 % представленных лотов. Согласно пессимистичному прогнозу, новое жилье в городе будет реализовываться 2,9 года, а по оптимистическому нынешние новостройки останутся на витрине 2 года.

Ранее редакция сообщала, что аналитик Сергей Николаев прогнозирует обвал продаж недвижимости в Новосибирске. Он заявил, что заградительная ключевая ставка и высокий уровень монополизации при проектном финансировании грозят превратить строительный комплекс РФ в «строительный отдел» при зелёном банке.