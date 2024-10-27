Обвал продаж недвижимости в Новосибирске прогнозирует Сергей Николаев

Заградительная ключевая ставка и высокий уровень монополизации при проектном финансировании грозят превратить строительный комплекс РФ в «строительный отдел» при зелёном банке. Об этом заявил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— Повышение ключевой ставки 25 октября сразу до 21% делает неизбежным обвал как продаж, так и числа новых проектов. Девелоперам экстренно необходимы неипотечные инструменты для реализации новостроек, — отметил эксперт. — Ждем стагнации цен. При высокой инфляции и росте себестоимости, хотелось бы услышать пошаговые планы правительства по развитию строительной отрасли.

Руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик считает, что повышение ставки ЦБ, как и ее сохранение, уже оказывает незначительное влияние на рынок многоквартирного строительства, так как рыночные ставки ипотеки в принципе вышли за пределы доступности для массового покупателя. Он напоминает, что в третьем квартале продажи новостроек упали до уровня 2015 года и держатся в основном за счет «Семейной ипотеки» и покупателей, имеющих накопления.

— Темпы роста себестоимости строительства существенно опережают уровень инфляции. Плохие продажи и рост себестоимости в совокупности съедают маржинальность девелоперского бизнеса. И это является существенной проблемой при согласовании банковского проектного финансирования по новым проектам, — констатирует эксперт.

Кирилл Холопик также прогнозирует существенное сокращение стартов нового строительства многоквартирных домов. По его словам, рынок будет приходить к балансу через сокращение объемов многоквартирного строительства.

Напомним, в сентябре жители Новосибирска и Новосибирской области купили 1307 квартир на первичном рынке недвижимости на общую сумму 9 млрд. рублей. По данным Росреестра в сентябре наметилась положительная динамика по продаже квартир: за месяц зарегистрировано 8,5 тысяч ипотек, что на 32% больше, чем в августе, и на 13% больше, чем в июле. С другой стороны, продажи апартаментов в регионе сократились.

При этом около 80 процентов застройщиков Новосибирска уже выставили квартиры во всех своих проектах на продажу. В октябре также стало известно, что застройщики Новосибирска переносят сроки сдачи домов. Сергей Николаев прогнозирует, что проблема с нарушением сроков ввода новостроек обострится в первом квартале 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что 25 октября Центробанк поднял ключевую ставку до 21%. В ЦБ не исключают, что это не последнее повышение.