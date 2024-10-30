Доля нераспроданных новостроек в Новосибирске составляет 58 процентов

Аналитики bnMAP.pro подсчитали долю нераспроданных новостроек в российских мегаполисах. Выяснилось, что больше всего проектных остатков зафиксировано в Челябинске и Краснодаре (по 66%). Чуть меньше — в Воронеже и Волгограде (64%). На третьей позиции оказался Ростов-на-Дону. Новосибирск находится на пятом месте, здесь не распроданными числятся 58 % представленных лотов.
Интересно, что минимальные доли проектных остатков в новостройках отмечены в Санкт-Петербурге (50%), Москве (52%) и Омске (52%).
Помимо этого, эксперты рассчитали среднемесячные темпы продаж в корпусах на стадии строительства и в реализации на октябрь 2024 года. На основании полученных данных они составили оптимистичный и пессимистичный сценарии продаж.
Так, согласно пессимистичному прогнозу в Новосибирске новое жилье будет реализовываться 2,9 года, а по оптимистическому нынешние новостройки останутся на витрине 2 года.
Дольше всего квартирный фонд будут распродавать в Самаре (3,2 года). Быстрее же всего квадраты реализуют в Санкт-Петербурге (1,7 года), Нижнем Новгороде и Омске (1,9 года).
Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев называет данные расчеты аналитиков условными и считает, что сценарий развития рынка новостроек будет зависеть от того, сколько новых проектов запустят новосибирские застройщики.
— Есть некоторое затаривание на рынке, но оно совсем не критичное, — рассказал эксперт. — За год в нашем регионе в среднем продается 30 тысяч квартир. Но, чтобы витрина не выглядела пустой, на ней должно находиться, как минимум, 40 тысяч лотов. Если будет представлено меньше, то начнется дефицит. Сейчас в продаже числится 57 тысяч квартир. С учетом того, что объем строительства за последний год сократился на 20% и предпосылок для увеличения числа проектов на сегодня нет, реализовать их удастся в среднем за один год.
Ранее редакция сообщала о том, что в сентябре новосибирцы купили в новостройках 1307 квартир.
Фото freepik, автор: freepik
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