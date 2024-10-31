Подростков, разгуливающих по крыше заброшенного ТЦ, заметили в Новосибирске

Житель Новосибирска заметил подростков на крыше заброшенного недостроенного ТЦ «Подсолнух» на улице Ватутина.
На нескольких кадрах можно увидеть группу подростков, которая сначала смотрит вниз с крыши ТЦ. Затем кадр с двумя неизвестными, один из которых, сев на козырек, свесил ноги вниз.
У новосибирцев такая деятельность подростков вызвала шквал обсуждений.
— Это лучше, чем в гаджетах сидеть.
— Ничего на фото не видно и не понятно.
— Оператору лайк, ровно сфотал.
— Жесть.
Стоит отметить, что не так давно департамент имущества мэрии заказал оценку данной заброшки, которая определила стоимость объекта — 1,8 миллиарда рублей.
Оценщик отметил, что фактическая площадь объекта составляет 34094,78 кв. м., предусмотренная в проекте — 33000 кв. м.
По решению Ленинского районного суда объект незавершённого строительства подлежит изъятию и продаже с публичных торгов.
Ранее редакция сообщала о том, что подростков, пытавшихся продать наркотики, арестовали в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
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