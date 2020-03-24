Так есть ли маски?

— Стоит поторопиться, осталось только 40 штук, — сообщили в аптеке ООО «Мелисса-Фарм» на улице Владимировской в Железнодорожном районе.

По словам собеседника издания, маски реализуются по цене 40 рублей за штуку. Поставщика в аптеке не называют, ссылаясь на коммерческую тайну.

По цене в 40 рублей за пять штук ранее маски реализовывались в аптечной сети «Социалочка». Однако сейчас в аптеке на улице Линейной посетителей встречает объявление о том, что их нет в наличии. По словам фармацевта, поставки прекратились с началом истории с коронавирусом.

«Масок нет. Заявки не принимаются» — говорит сотрудник аптеки. — Когда будут следующие поставки и от кого — сказать не могу. То, что есть на складах, мы не можем брать — это государственный заказ.

Собеседник редакции рекомендовал обратиться в «Муниципальную аптечную сеть». Напомним, по информации мэрии Новосибирска, сокращение поставок данных изделий произошло в связи с сокращением числа поставщиков. Кроме того, в течение марта муниципалитет планировал закупки двух партий защитных масок по 50 тысяч штук в каждой партии.

Пока же работники «Муниципальной аптечной сети» вместо масок могут предложить только бинты и марлю для самостоятельного изготовления. Об этом изданию сообщили в аптеке на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе. Когда возобновятся поставки и по какой цене — фармацевты пока не знают.

— Поставки прекратились в конце февраля, — сообщили в «Белой аптеке». — До этого реализовывали маски по 15 рублей за штуку.

Аналогичная ситуация и в аптеках УРЦ на улице Терешковой (Советский район), «Акцесс» на улице Пархоменко (Ленинский район), аптеке «На Инском» на улице Героев революции (Первомайский район), «Белой аптеке» на улице Крылова (Центральный район).

Когда поставки возобновятся и по какой цене — сотрудники аптек ответить затрудняются, но все говорят о повышенном спросе у новосибирцев.

При этом на днях в Минпромторге РФ объявили о расширении производства масок и начале их поставок в регионы России. По информации министерства первая партия масок уже отправилась в Калужскую область.

— Сейчас мы в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств защиты, — цитирует пресс-служба министерства его главу Дениса Мантурова. — Были приняты все необходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия. Сегодня маски уже начали поступать в аптеки.

В областном минпромторге редакции сообщили, что понимания ситуации с поставками на территории региона (объема, срока, списка поставщиков) у ведомства пока нет.