В Новосибирске предложили запретить продажу тонизирующих напитков на массовых мероприятиях

С 1 марта 2025 года вступает в силу федеральный закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) несовершеннолетним. Аналогичный законодательный акт сейчас разрабатывают в правительстве Новосибирской области. Об этом министр промышленности и торговли Андрей Гончаров сообщил на комитете по АПК регионального парламента.

— Федеральный закон предусматривает право исполнительных органов власти ограничивать продажу энергетических и тонизирующих напитков в местах массового скопления граждан, а также в период проведения физкультурных и спортивных мероприятий, — отметил чиновник.

Он предложил депутатам совместно с представителями муниципалитетов и предпринимателями проработать этот вопрос и принять решение, нужно ли в Новосибирской области устанавливать дополнительный запрет.

— А что понимается под понятием «тонизирующий»? — поинтересовался председатель комитета по АПК Денис Субботин. — «Кока-Кола», к примеру, тоже относится к тонизирующим напиткам. Как бы нам в очередной раз не перегнуть палку.

Андрей Гончаров пояснил, что речь идет о напитках с высоким содержанием кофеина, таурина и т.д. В итоге на комитете было решено создать рабочую группу и обговорить все нюансы нового закона.

— Мы готовы от общественных организаций выразить мнение, участвовать в обсуждении в рамках рабочей группы, — сообщила Infopro54 вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева. — Важно, что правительство не готово принимать решение без участия экспертного сообщества.

В то же время собеседница редакции отметила, что, по мнению предпринимателей, вполне достаточно тех ограничений, которые действуют уже сегодня. Добросовестные предприниматели их соблюдают.

— Что касается новых запретов, то они в любом случае должны быть научно, статистически обоснованы, а еще важно оценить, насколько осуществляется контроль по уже введенным запретам. Любой продукт в большом количестве вреден, но это не значит, что его стоит запрещать. Важно оценить последствия таких ограничений для бизнеса, — подчеркнула Наталия Кошелева.

Напомним, обычно на массовых мероприятиях в Новосибирске запрещают продажу алкоголя. Запрет продажи подросткам безалкогольных энергетиков в Новосибирской области обсуждается с 2015 года.

Ранее редакция рассказывала о том, что рестораторы просят разрешение продавать алкоголь по ночам в Новосибирске.