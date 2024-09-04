Новосибирский работодатель заплатит 50 тысяч штрафа за экс-госслужащего

В Новосибирске компания была оштрафована за то, что не сообщила о приёме на работу бывшего государственного служащего.

Нарушение было выявлено после проверки.

– В коммерческой организации трудоустроен сотрудник, ранее занимавший должность главного специалиста-эксперта Контрольно-ревизионного управления ГУ МЧС России, – говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.

Несмотря на требования закона, организация не стала сообщать об устройстве экс-госслужащего на работу.

Правоохранители возбудили дела об административном правонарушении в отношении компании и её директора.

По результатам проверки компания и руководитель были привлечены к ответственности в виде штрафов в 80 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что пьяный ефрейтор заплатит штраф 50 тысяч рублей за воспитание сослуживца.