Новосибирский работодатель заплатит 50 тысяч штрафа за экс-госслужащего

В Новосибирске компания была оштрафована за то, что не сообщила о приёме на работу бывшего государственного служащего.
Нарушение было выявлено после проверки.
– В коммерческой организации трудоустроен сотрудник, ранее занимавший должность главного специалиста-эксперта Контрольно-ревизионного управления ГУ МЧС России, – говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.
Несмотря на требования закона, организация не стала сообщать об устройстве экс-госслужащего на работу.
Правоохранители возбудили дела об административном правонарушении в отношении компании и её директора.
По результатам проверки компания и руководитель были привлечены к ответственности в виде штрафов в 80 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что пьяный ефрейтор заплатит штраф 50 тысяч рублей за воспитание сослуживца.
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