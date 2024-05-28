День рождения Пушкина отметят масштабным арт-проектом в Новосибирске

6 июня в 4 часа дня на улице перед театром «Глобус» в Новосибирске состоится арт-проект «Великие. Пушкин».

— В программе: лучшие достижения творческих коллективов города и тематические мастер-классы для новосибирцев всех возрастов, — говорится в сообщении мэрии города.

Проект посвящен 225-летию со дня рождения великого русского поэта. На мероприятии организаторы ожидают большое количество гостей, как юных, так и взрослых.

Во время самого арт-проекта можно будет побывать на Пушкинском балу, попробовать свои силы в стихосложении, также можно будет принять участие в различных мастер-классах.

— Также состоится коллективное чтение романа в стихах «Евгений Онегин, — отметили в сообщении.

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