День рождения Пушкина отметят масштабным арт-проектом в Новосибирске

6 июня в 4 часа дня на улице перед театром «Глобус» в Новосибирске состоится арт-проект «Великие. Пушкин».
— В программе: лучшие достижения творческих коллективов города и тематические мастер-классы для новосибирцев всех возрастов, — говорится в сообщении мэрии города.
Проект посвящен 225-летию со дня рождения великого русского поэта. На мероприятии организаторы ожидают большое количество гостей, как юных, так и взрослых.
Во время самого арт-проекта можно будет побывать на Пушкинском балу, попробовать свои силы в стихосложении, также можно будет принять участие в различных мастер-классах.
— Также состоится коллективное чтение романа в стихах «Евгений Онегин, — отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что многодетные семьи увезут в тайгу и оставят выживать под Новосибирском.
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