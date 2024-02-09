В регионах Сибири резко выросло строительство частных домов

В сибирских регионах активно развивается индивидуальное жилищное строительство. В прошлом году население округа ввело в эксплуатацию 38 тысяч частных домов общей площадью 5,1 млн кв метров. Это на 19% больше, чем годом ранее. Для сравнения, по России рост строительства на этом сегменте составил всего 3%. Об этом рассказала на пресс-конференции руководитель отдела исследований центра ДОМ.РФ Мария Жолобова.

Наиболее активно частные дома строили жители Красноярского края и Кемеровской области (+29%), Республики Хакассия (+27%), Алтайского края (+25%).

По объему введенного ИЖС лидирует Иркутская область — 1 млн кв метров, Новосибирская область — 900 тысяч кв м и Красноярский край — 700 тысяч кв метров.

Всего в округе в 2023 году было сдано 10 млн кв м жилья (+21% к 2022 году, по России +8%). Самый заметный рост ввода новых объектов продемонстрировали Томская (+47%) и Новосибирская области (+34%). Многоквартирных домов введено 4,5 млн кв метров (+6%).

Ранее редакция сообщала о том, что два участка под ИЖС будут застраивать в Новосибирске в рамках федерального проекта.