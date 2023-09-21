В СГК создали интерактивную карту подключения отопления в Новосибирске

Планируется 3 этапа подключения отопления с 21 по 30 сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— С 21 по 22 сентября отопление будут подавать в медицинские и дошкольные образовательные учреждения, а также организации с круглосуточным пребыванием детей. С 25 сентября — в три этапа по два дня каждый — должны быть подключены жилые дома, — отметили в сообщении.

В финале тепло получат институты, объекты культуры и другие учреждения, а также промышленные предприятия.

Список с подключением и интерактивной картой можно найти здесь.

По индивидуальным заявкам подключено 231 объект: 160 учебных заведений, 25 – медицинских учреждений, 4 жилых дома и 42 прочих объекта.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске первое здание уже подключено к отоплению.