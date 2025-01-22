Частный дом в Новосибирске на 6% дороже трехкомнатной квартиры на «вторичке»

В 2024 году в Новосибирской области наблюдается рост интереса к частным домам. Регион занимает 18 позицию по ИЖС в стране.

Собственный дом в городской черте на 6% дороже, чем трехкомнатная квартира (наиболее «близкий» к частному дому по площади вариант) на вторичном рынке. К таким выводам пришли эксперты Циана, проанализировав объявления в городах-миллионниках.

В Новосибирске «трёшка» обойдется в среднем в 9,7 млн рублей, собственный дом — в 10,3 млн рублей. Для сравнения. В Красноярске разница составляет 9%, в Омске — 4%.

Эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская (Лапшина) подчеркнула, что интерес к частным домам среди населения заметно повысился после пандемии. В ряде городов они успешно конкурируют по стоимости с трехкомнатными квартирами.

В целом, по крупным городам частные дома стоят в среднем на четверть дороже трехкомнатных квартир. Однако есть и исключения. Например, в Екатеринбурге, Казани и Уфе купить дом будет даже дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке.

Стоит отметить, что стоимость земельного участка под ИЖС в городе почти в 4 раза дешевле, чем готовый дом.

По итогам восьми месяцев 2024 года в Новосибирской области выдано 5368 ипотечных кредитов под ИЖС. Это 14 место в РФ и в целом соответствует положению региона в объеме строительства ИЖС, констатирует независимый аналитик рынка новостроек Новосибирска Сергей Николаев. В структуре кредитования ИЖС в регионе 71% приходится на займы под строительство ИЖС и 29% на приобретение уже готовых домов.

— В 2021 году число кредитов на новостройки превышало ИЖС в 25 раз, в 2022 году в 15 раз, а в первом полугодии 2024 года в 2 раза, — отмечает эксперт.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске стали быстрее строить загородные дома.