В НОВАТе появились билеты за 50 тысяч рублей на концерт Захаровой

В НОВАТе стоимость билетов в ложе достигла 50 тысяч. За эту сумму предлагают посмотреть на выступление примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Присутствовать на мероприятии могут дети с 12 лет и взрослые.

За такие немалые деньги посетителям будет предложен специальный сервис. На сайте театра есть и более бюджетные места за 7,5 тысяч рублей.

На сегодняшний день билетов почти не осталось.

Стоите отметить, что выступление примы пройдет 27 марта в рамках одиннадцатого Транссибирского Арт-Фестиваля. На сцене также выступят солисты Большого и Мариинского театров, а также звезды национального балета Китая.

Ранее редакция сообщала о том, что солист НОВАТа получил звание заслуженного артиста России.