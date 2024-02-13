В НОВАТе появились билеты за 50 тысяч рублей на концерт Захаровой

В НОВАТе стоимость билетов в ложе достигла 50 тысяч. За эту сумму предлагают посмотреть на выступление примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Присутствовать на мероприятии могут дети с 12 лет и взрослые.
За такие немалые деньги посетителям будет предложен специальный сервис. На сайте театра есть и более бюджетные места за 7,5 тысяч рублей.
На сегодняшний день билетов почти не осталось.
Стоите отметить, что выступление примы пройдет 27 марта в рамках одиннадцатого Транссибирского Арт-Фестиваля. На сцене также выступят солисты Большого и Мариинского театров, а также звезды национального балета Китая.
Ранее редакция сообщала о том, что солист НОВАТа получил звание заслуженного артиста России.
Фото: Артём Рязанов.
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