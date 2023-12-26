Истребитель Второй мировой войны продают за 54 млн в Новосибирске

В Новосибирске на сайте бесплатных объявлений выставлен на продажу высотный истребитель МиГ-3 времён Великой Отечественной войны.

Продавец уверяет, что боевая машина находится в рабочем состоянии, имеются все документы.

«Восстановлен в Новосибирске с использованием оригинальных деталей. Двигатель Allyson V-1710. Оригинал», отмечается в объявлении.

Владелец раритета за истребитель просит 54 миллиона 420 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о домашних оленях, которых выставили на продажу на новосибирском сайте объявлений за 70 тысяч рублей.