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Часы от бренда Cvstos: основные особенности

  • 16/07/2021, 21:32
В поисках оригинальных часов следует изучить каталог бренда Cvstos. Он на шаг впереди других компаний, так как реализует в своих премиальных аксессуарах инновационные решения, которые не могут не вызвать бурю эмоций у коллекционеров.

О компании

В сравнении с другими швейцарскими мануфактурами, компания Cvstos совсем молодая. Свою деятельность она начала только в 2005 году. Однако оригинальные коллекции часов Cvstos быстро принесли ей популярность.

Основателями компании являются Сассун Сирмакес и Антонио Терранова. Первый занимает пост генерального директора, а второй — главного дизайнера. Идея создать компанию пришла в голову Сирмакесу, которому на тот момент было 20 лет. И это не удивительно, ведь он с самого детства был погружен в мир часового искусства благодаря своему отцу.

Антонио Терранова и до присоединения к Cvstos был известным дизайнером. Он успел посотрудничать с такими брендами, как Cartier и Zenith.

Особенности часов Cvstos

Стиль Cvstos уникальный в своем роде. Часы бренда яркие и новаторские, их дизайн был вдохновлен образами автомобилей и лодок. Для них характерны такие черты:

  • бочкообразный корпус;
  • скелетонизированный механизм;
  • счетчики не метках 6, 9, 12;
  • индикатор запаса хода вокруг даты.

Если часы Cvstos не подходят по стилю, то можно изучить ассортимент других брендов. Стильные аксессуары, в которых также можно заметить новаторские решения, предлагает марка Franck Muller. По ссылке https://watchesmaster.ru/chasy/franck-muller можно ознакомиться с ее каталогом.

Лучшие модели

Каталог Cvstos включает в себя большой выбор часов для мужчин и женщин. Представительницы прекрасного пола в восторге от часов Sakura Red Gold Snow Setting Diamond. Они нежные и изысканные, выполнены из розового золота и украшены аппликацией в виде сакуры. Еще большей эффектности им добавляют бриллианты. Они выполняют функцию часовых меток на циферблате.

Активным мужчинам понравятся часы Cvstos Limited Edition Dani Pedrosa GT case, выдержанные в спортивном стиле. Они были представлены в 2014 году, но до сих пор не утратили своей актуальности среди поклонников бренда. Модель была создана в честь знаменитого гонщика Дани Педроса. Она представлена ограниченным тиражом – всего 100 экземпляров.

Очень стильное решение для мужчин – полностью синий хронограф Cvstos Challenge Chrono Challenge. Он также имеет скелетированный циферблат, который позволяет наблюдать за работой механизма. В качестве материала изготовления использовалась сталь и розовое золото, из которого сделаны стрелки и часовые метки. Ремешок каучуковый.

Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Россия

Теги : стиль жизни


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