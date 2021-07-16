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Косметология: какие процедуры необходимо попробовать каждой женщине?

  • 16/07/2021, 21:42
Косметология активно развивается. Сегодня клиники готовы предложить своим пациенткам инновационные процедуры по омоложению. Какие из них обязательно следует попробовать, мы расскажем в этой статье.

СМАС-лифтинг

Одно из возрастных изменений — дряблость и вялость кожи. Вернуть лицу упругость и тонус поможет СМАС лифтинг Киев. Процедура подразумевает обработку проблемой зоны ультразвуковой волной. Принцип простой: волна проникает в глубинные слои кожи, прогревает их, из-за чего начинается активная выработка эластина и коллагена. Таким образом устраняются морщины и дряблость кожи. Лицо приобретает четкий овал.

Процедура показана для коррекции таких зон:

  • лоб и брови;
  • нижняя треть лица;
  • носогубный треугольник.

Стоит отметить, что СМАС-лифтинг подходит и для коррекции тела, в частности живота, рук, ног.

Процедура показана женщинам после 35 лет, в возрасте, когда, как раз, и появляются первые возрастные признаки. Для устранения косметических дефектов достаточно одной процедуры, но иногда может понадобиться несколько. Максимальный результат можно будет увидеть через один месяц.

Сделать данную омолаживающую процедуру можно в клинике «Добробут», где работает квалифицированный специалист с большим опытом. Стоит отметить, что клиника является многопрофильной, там принимают различные врачи. Если возникла проблема, которая касается пальцев ног и стоп, то следует записаться через сайт https://www.dobrobut.com/services/c-konsultacia-podologa-2 на консультацию к подологу.

Мезотерапия

Одна из самых распространенных косметологических процедур – мезотерапия. Это инвазивная методика, которая предполагает введение под кожу лечебного «коктейля». Состав «коктейля» подбирается в индивидуальном порядке, исходя из того, какую проблему нужно решить. В него могут входить такие компоненты:

  • витамины;
  • микроэлементы;
  • пептиды;
  • коллаген;
  • эластин;
  • гиалуроновая кислота.

Мезотерапия эффективно борется со старческими изменениями. Например, она эффективно решает проблему глубоких морщин. Специальные препараты синтезируют выработку коллагена и эластина, благодаря чему они становятся менее заметными.

Также с помощью мезотерапии можно убрать пигментные пятна. В кожу вводятся препараты, которые имеют осветляющий эффект. Они также способствуют уменьшению выработки мелатонина, которые отвечает за пигментацию.

Инъекции ботулотоксина

Инъекции ботокса появились одними из первых на рынке омоложения. Этот препарат используют для разглаживания морщин. При этом он эффективно устраняет даже глубокую морщинистую сетку.

Суть процедуры сводится к блокировке мимических мышц. В результате они перестают сокращаться, а кожа больше не морщится. Визуально удается «скинуть» 5-10 лет. Единственный недостаток заключается в том, что препарат быстро рассасывается в организме. Через полгода рекомендуется повторить процедуру для сохранения эффекта.

Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Россия

Теги : Красота и здоровье


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